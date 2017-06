Annulation de vols dans l'ouest américain à cause d'une vague de chaleur

Une vague de chaleur, marquée par des températures record notamment dans les Etats de l'Arizona et du Nevada, dans l'ouest des Etats-Unis, a entraîné l'annulation de vols, des incendies et des coupures d'électricité. La compagnie aérienne American Airlines a cloué au sol mardi 43 vols au départ ou à destination de l'aéroport de Phoenix en Arizona (sud-ouest), où le mercure devrait flirter avec les 50 degrés Celsius. Ces vols devaient être opérés par deux partenaires régionaux, Skywest et Mesa, avec des appareils de petite taille ne pouvant décoller au-delà de certaines températures, a expliqué à l'AFP Ross Feinstein, porte-parole d'American Airlines, précisant que l'altitude de l'aéroport entrait également en considération. "Pour Phoenix, la limite est de 118 degrés" Farenheit (48 degrés Celsius), a-t-il relevé. Cette vague de chaleur a affecté une grande partie de l'Ouest des Etats-Unis où des températures supérieures à 38 degrés sont attendues toute la semaine, a précisé une porte-parole des services météorologiques nationaux. Le Nevada et le sud de la Californie sont également concernés, a indiqué Bianca Hernandez, précisant que le record enregistré en 2016 à Phoenix (46,6 degrés celsius) avait été égalé lundi et que près de 49 degrés étaient attendus mardi. Une alerte canicule a été lancée pour une partie de la Californie. Plusieurs coupures d'électricité ont été signalées à travers la Californie, la population ayant davantage recours aux appareils de climatisation ce qui sollicite le réseau électrique au-delà de ses capacités. Plusieurs départs de feux ont en outre été répertoriés dans l'Etat, en particulier dans la forêt nationale de San Bernardino (à une centaine de kilomètres à l'est de Los Angeles), où 450 pompiers combattaient les flammes qui ont déjà détruit près de 4 kilomètres carrés.