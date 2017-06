En crise, Air Berlin ne sollicitera pas de garantie publique (patron)

La compagnie aérienne allemande en crise Air Berlin ne sollicitera pas de garantie publique, a prévenu son patron, Thomas Winkelmann, mardi, alors que ses difficultés grandissantes suscitent des inquiétudes. "A aucun moment nous n'avons déposé de demande contraignante de garantie", a dit son dirigeant à Berlin. "Et nous n'en déposerons pas non plus". Air Berlin avait récemment indiqué avoir déposé une demande d'examen auprès des États régionaux de Berlin et de Rhénanie du Nord-Westphalie pour pouvoir bénéficier, si elle le décidait, d'une garantie publique, un examen dans lequel l'État fédéral allemand s'est invité. Il a également indiqué que l'entreprise faisait "de bons progrès" dans sa restructuration. Mi-juin, l'entreprise avait assuré qu'il n'était "pas question de dépôt de bilan" et affirmé disposer de liquidités suffisantes. La compagnie a récemment essuyé un revers de taille avec l'abandon par la compagnie du Golfe Etihad, son plus grand actionnaire (29,2%), d'un projet de coentreprise avec TUI. La structure commune était un élément clé de la stratégie de la compagnie berlinoise pour réduire drastiquement sa flotte, se recentrer sur le haut de gamme et enrayer une crise devenue chronique. La société berlinoise, en difficultés depuis des années, a essuyé une perte historique l'an dernier après avoir lancé un plan de restructuration majeur, avec notamment la suppression de 1.200 postes, un septième des effectifs.