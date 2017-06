Thales Alenia Space prend une participation minoritaire dans Airstar Aerospace

Thales Alenia Space, coentreprise entre le français Thales et l'italien Finmeccanica, a signé lundi un accord afin de prendre une participation minoritaire dans la PME française Airstar Aerospace, qui conçoit et produit notamment des dirigeables, pour un montant non dévoilé. Cette prise de participation va notamment permettre aux deux partenaires de soutenir la réalisation du dirigeable autonome "Stratobus", expliquent-ils dans un communiqué commun. Lancé en 2015 par le constructeur de satellites Thales Alenia Space, le développement de ce projet a rencontré quelques obstables technologiques, notamment la conception sur-mesure de l'enveloppe du dirigeable avec les systèmes associés (régulation de pression, etc.). La réalisation d'un prototype de vol devrait voir le jour en 2020, avec un objectif de mise en opération dès 2021 a fait savoir Jean-Philippe Chessel, directeur de la ligne de produits Stratobus chez Thales Alenia Space, cité dans le communiqué. Airstar Aerospace est une filiale du groupe industriel français Airstar, fabricant de ballons éclairants et dirigeables.