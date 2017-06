Bourget 2017 : Des F-16 de Lockheed Martin vont être produits en Inde

Des avions de combat américains F-16 vont être produits en Inde, aux termes d'un accord signé lundi par l'avionneur Lockheed Martin et son partenaire Tata Advanced Systems Limited (TASL), ont annoncé les deux entreprises. Cet accord, rendu public au premier jour du salon aéronautique du Bourget, "donne à l'Inde l'occasion de produire, d'opérer et d'exporter le F-16" dans sa configuration "Block 70" dotée d'une avionique dernier cri, selon un communiqué. De même source, "la production du F-16 en Inde soutient des milliers d'emploi de Lockheed Martin et de fournisseurs aux Etats-Unis et crée de nouveaux emplois en Inde". Ces précisions sont apportées dans le contexte d'un appel du président américain Donald Trump aux entreprises à privilégier la production aux Etats-Unis. L'annonce du partenariat a lieu une semaine avant la visite du Premier ministre indien Narendra Modi à Washington. Ce partenariat s'inscrit en outre dans le cadre du programme "Make in India" de M. Modi. Le dirigeant nationaliste hindou souhaite dynamiser la création d'emplois dans son pays en incitant des industriels étrangers à venir y installer leurs usines. New Delhi est de plus en plus exigeante sur les investissements et délocalisations en Inde dans les négociations de contrats d'armement. L'armée indienne ne possède actuellement pas de F-16 mais produire cet appareil localement pourrait constituer un argument de poids pour Lockheed Martin, notamment face au Rafale français. L'Inde a acheté l'année dernière à la France 36 chasseurs Rafale pour un montant d'environ huit milliards d'euros. Le PDG du groupe Dassault, Eric Trappier, a récemment confirmé que des négociations étaient en cours avec le pays pour un nouveau contrat de vente d'au moins une cinquantaine de Rafale supplémentaires. Contrairement au Rafale qui compte deux moteurs, le F-16 est un monoréacteur. Il est aussi d'une génération d'avions de combat plus anciens, puisque présenté en 1974 et livré à plus de 4.500 exemplaires depuis 1978. Mais il a été constamment remis à niveau, en particulier ses systèmes électroniques de vol. Les forces indiennes sont engagées dans un vaste effort de modernisation de leur arsenal pour répondre aux mutations géopolitiques de l'Asie, marquées entre autres par l'affirmation de la puissance chinoise. Lockheed Martin et TASL produisent déjà ensemble en Inde des éléments de structure de l'avion de transport militaire C-130J et de l'hélicoptère S-92.