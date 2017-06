El Al présente l'intérieur de son Boeing 787

La classe affaires comptera 32 sièges disposés en 1-2-1. El Al a opté pour une cabine Optima de Zodiac Aerospace (dont la version initiale Polaris est actuellement en service chez United), qui recourt à une alternance entre une rangée de sièges en ligne et une rangée de sièges légèrement en épi pour gagner de la place sans rogner sur l'espace du passager. Ainsi, les passagers de Business pourront profiter d'un siège « full access, full privacy » se transformant en un lit « full flat » de 198 cm.





El Al va renouveler ses cabines avec l'arrivée de son Dreamliner. La compagnie israélienne a révélé le 11 juin quel serait l'aménagement de ses 787-9, dont le premier exemplaire doit lui être remis en août. Les appareils compteront 282 places, répartis sur trois classes : affaires, premium economy et économique.La classe affaires comptera 32 sièges disposés en 1-2-1. El Al a opté pour une cabine Optima de Zodiac Aerospace (dont la version initiale Polaris est actuellement en service chez United), qui recourt à une alternance entre une rangée de sièges en ligne et une rangée de sièges légèrement en épi pour gagner de la place sans rogner sur l'espace du passager. Ainsi, les passagers de Business pourront profiter d'un siège «» se transformant en un lit «» de 198 cm.Le système de divertissement en vol sera fourni par Panasonic et accessible grâce à un écran tactile (pouvant également être contrôlé par télécommande) de 16 pouces. El Al proposera également à ses passagers une connexion à Internet.La compagnie israélienne a par ailleurs décidé d'installer une Premium Economy de 28 places. Les fauteuils seront installés en rangées de 2-3-2, offrant un espacement pour les jambes de 38 pouces, une largeur de 19 pouces et une inclinaison de 7 pouces. Un repose-pied et un appuie-tête réglable feront partie des attributs du siège, qui sera également doté d'un compartiment pour les bouteilles, d'une petite tablette pour reposer son verre (au bout de l'accoudoir) et d'un écran de 13 pouces.Enfin, 222 passagers pourront prendre place en classe économique. Les sièges seront disposés en rangées de 3-3-3 et offriront un espacement de 31 pouces (sauf une quinzaine qui n'auront que 30 pouces), ainsi qu'une possibilité d'inclinaison de 5 pouces. L'écran mesurera quant à lui 12 pouces.El Al attend seize 787 au total, en partie acquis en leasing et en partie auprès de Boeing, qui lui seront livrés d'ici la fin de l'année 2020. Deux seront réceptionnés en 2017 (le premier issu du contrat de leasing). Ils doivent notamment remplacer les sept 767-300ER et les sept 747-400 de la flotte.