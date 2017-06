PED BAN : l'information venait de hackers israéliens (presse)

Les informations qui ont amené les Etats-Unis à interdire les ordinateurs sur des vols en provenance du Moyen-Orient venaient à l'origine de hackers du renseignement israélien, qui avaient réussi à pénétrer une cellule d'artificiers du groupe Etat islamique, selon le New York Times lundi. En mars, les autorités américaines avaient interdit aux passagers en provenance de dix aéroports dans huit pays arabes et en Turquie de transporter en cabine ordinateurs portables, tablettes et autres appareils électroniques d'une taille supérieure à celle d'un téléphone portable. Selon le New York Times, "des cyber-opérateurs israéliens de très haut niveau ont pénétré une petite cellule" d'artificiers du groupe EI en Syrie. C'est grâce à eux que les Etats-Unis ont su que l'EI travaillait sur des explosifs "ressemblant exactement à des batteries" d'ordinateurs. "L'information était si précise que les Etats-Unis ont pu comprendre comment fonctionnait la mise à feu", écrit le quotidien en citant deux responsables de l'administration américaine. Cette information "fait partie de l'information classifiée que le président Donald Trump est accusé d'avoir révélée" lors d'une rencontre avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov à la Maison Blanche, ajoute le New York Times. Après avoir été mis en cause par la presse américaine pour avoir trop parlé avec le responsable russe, Donald Trump avait assuré n'avoir jamais mentionné Israël lors de son rendez-vous avec M. Lavrov. Mais selon le New York Times, l'affaire a "exaspéré" les responsables israéliens. Les Etats-Unis avaient dans un premier temps indiqué qu'ils étendraient l'interdiction des ordinateurs en vol à l'Europe, mais n'ont pas donné suite. Le Royaume-Uni a pris des mesures similaires aux Etats-Unis pour les vols en provenance de six pays. L'interdiction semble avoir pesé sur le trafic aérien entre les Etats-Unis et les aéroports concernés, selon l'Association internationale du transport aérien (IATA).