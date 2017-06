Les A380 de Singapore Airlines quittent Paris

Singapore Airlines a décidé de redéployer ses A380 ailleurs que sur Paris. La compagnie a annoncé le 12 juin que ses Super Jumbos seraient retirés de la liaison à compter du lancement de la saison hiver IATA, soit le 30 octobre, et remplacés par des Boeing 777-300ER. En revanche, le nombre de fréquences va augmenter.



Singapore Airlines revient ainsi huit ans en arrière. C'est en effet en juin 2009 que l'A380 avait été affecté à la desserte de Paris, la liaison quotidienne avec l'Airbus remplaçant les dix fréquences hebdomadaires en 777-300ER. Elle était la première à opérer l'appareil dans la capitale française (et, plus largement, en Europe continentale).



Malgré l'augmentation des fréquences, la perte en capacité sera de 20% de sièges. Les 777-300ER comptent en effet 264 sièges (quatre en première classe, 48 en classe affaires, 28 en Premium Economique et 184 en classe économique) contre 471 sur les A380 (dans leur configuration la plus répandue). En revanche, Singapore Airlines précise que les passagers profiteront d'une cabine plus récente, notamment équipée du système de divertissement eX3 de Panasonic.



Les vols sont encore soumis à l'approbation des autorités.