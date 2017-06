A4E salue la volonté de la Commission européenne de maintenir la connectivité en cas de grève des contrôleurs

La Commission européenne a adopté le 8 juin un programme « Open & Connected », établissant de nouvelles règles concernant les investissements étrangers dans les compagnies européennes et appelant les gouvernements et les syndicats du contrôle aérien à maintenir la meilleure connectivité possible sur le continent. Sur ce second sujet, l'association A4E (Airlines for Europe) a salué l'initiative, qu'elle voit comme un soutien politique à son action.



La Commission a ainsi émis plusieurs recommandations destinées à limiter l'impact des grèves de contrôleurs. Par exemple, elle préconise le dépôt d'un (...)