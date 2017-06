L'Allemagne retire ses Tornado et son A310 MRTT de Turquie

Tensions politiques obligent, le cabinet fédéral allemand a entériné ce 7 juin la décision de retirer les six Tornado et l'A310 MRTT stationnés sur la base d'Incirlik en Turquie. Ankara empêche en effet depuis de nombreux mois la visite de parlementaires allemands sur la base, qui accueille les chasseurs et le ravitailleur, ainsi que quelques 250 personnels de la Luftwaffe.



Avions et militaires pourraient « migrer » vers la Jordanie, sur la base aérienne d'Al Azraq, à l'est de la capitale Amman, non loin d'une autre base aérienne accueillant également des avions de la coalition. La ministre de la Défense Ursula von der Leyen avait d'ailleurs visité la base d'Al Azraq en mai dernier et s'était assurée du soutien du roi Abdallah II. Le déménagement, un véritable défi logistique, pourrait prendre deux à trois semaines pour l'A310 MRTT, deux à trois mois pour les Tornado.



Engagés depuis janvier 2016 dans la coalition internationale contre l'État islamique, les avions allemands effectuent des missions ISR et de ravitaillement en vol au profit des autres nations alliées. Les six Tornado ont accumulé plus de 900 missions, quant au MRTT, il a délivré plus de 8 000 tonnes de carburant et effectué plus de 400 missions, comptabilisant près de 2 000 heures de vol