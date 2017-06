Des modules d'entraînement déployables pour le P-8 Poseidon

Boeing prévoit de livrer, à partir de 2019, un total de sept modules d'entraînement déployables pour l'entraînement des équipages de P-8 Poseidon, afin d'économiser quelques heures de vol sur les avions de patrouille maritime. A l'heure actuelle, 70% de l'entraînement et de la formation sur Poseidon s'effectue sur simulateurs et autres systèmes d'entraînement, les 30% restant nécessitant des heures de vol sur P-8.



L'Australie devrait par ailleurs recevoir un système complet de formation et d'entraînement à partir de 2018.



La cible de l'US Navy est de constituer une flotte de 117 P-8, une cinquantaine a d'ores et déjà été livrée.