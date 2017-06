Roll-out du premier F-35A assemblé au Japon

Le premier F-35A entièrement assemblé au Japon a effectué son roll-out ce 5 juin, sur le site de Mitsubishi Heavy Industries à Nagoya. La FACO (Final assembly and check out) va assembler 38 des 42 F-35A commandés par le Japon en décembre 2011, les quatre premiers exemplaires ayant été produits sur le site de Lockheed Martin de Fort Worth, au Texas.



Le site de Nagoya a par ailleurs été sélectionné en novembre dernier comme hub régional pour les opérations de MRO des cellules et des moteurs pour la zone nord de la région Asie-Pacifique.



Le vol inaugural du premier F-35 destiné à la Japan Air Self-Defence Force avait effectué son vol inaugural le 24 août 2016.