AGM IATA : Les acteurs de l'aérien à Cancun avec pour point chaud l'interdiction des ordinateurs

Les principaux acteurs du transport aérien se réunissent lundi et mardi à Cancun au Mexique avec au coeur de leurs préoccupations les questions de sûreté et les conséquences des interdictions américaine et britannique des ordinateurs ou tablettes en cabine. Les possibles alternatives à l'interdiction d'emporter en cabine des appareils électroniques supérieurs à la taille d'un téléphone portable, la mise en oeuvre du mécanisme de compensation des émissions de l'aviation internationale (Corsia pour son acronyme anglais) ou encore la lutte contre le trafic illicite de migrants par voie aérienne figureront parmi les principaux points évoqués au cours de l'Assemblée générale de l'Association internationale du transport aérien (IATA). "L'industrie se porte bien", a résumé Alexandre de Juniac, le directeur général de l'organisation lors d'un entretien téléphonique avec des journalistes ajoutant que les compagnies aériennes sont "dans le vert pour la huitième année consécutive" alors que le nombre de passagers aériens qui a atteint en 2016 3,8 milliards devrait avoir doublé dans 20 ans. Ces perspectives positives sont toutefois ternies par l'interdiction à bord d'appareils électroniques dont les premiers effets ont commencé à peser en mars et en avril sur le trafic entre les Etats-Unis et les aéroports du Moyen-Orient et d'Afrique visés par la décision américaine, selon l'IATA. L'association regroupe 275 compagnies aériennes représentant 83% trafic international. - Recherche d'alternatives - "La recherche d'alternatives (à cette décision) qui permettraient de voler en toute sécurité sans les inconvénients de l'interdiction" figurera parmi les points chauds des discussions, a expliqué M. de Juniac. "Nous n'avons aucun doute quant à (l'existence de) la menace. Nous avons un doute sur la mesure qui a été proposée" par les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, a-t-il ajouté la qualifiant d'"inappropriée". L'IATA a de son côté proposé dans le cadre de discussions avec les autorités de ces deux pays une série de mesures "basées sur la technologie, la formation ou d'autres moyens comme les chiens" pour détecter la présence d'explosifs dans les appareils électroniques, a-t-il précisé. Le trafic mondial s'est situé à un très haut niveau en avril avec une augmentation de 10,7% (mesuré en revenu par passager au kilomètre parcouru, ou "RPK"), mais "certains signes montrent que les passagers évitent les routes sur lesquelles l'interdiction est en vigueur", selon l'IATA. Le 21 mars, invoquant un risque d'attentats, les autorités américaines avaient interdit aux passagers en provenance de dix aéroports de huit pays arabes et de Turquie de transporter en cabine ordinateurs portables, tablettes et autres appareils électroniques. La Grande-Bretagne leur avait emboîté le pas, prenant une mesure similaire limitée à six pays. Après avoir dans un premier temps fait savoir qu'ils envisageaient d'étendre cette mesure à l'Europe et à d'autres régions, les Etats-Unis ont annoncé mardi qu'à ce stade ils ne décideraient pas d'imposer ce type d'interdiction pour l'Europe. Si l'interdiction était étendue aux vols entre l'Europe et les Etats-Unis, l'IATA estime "le manque à gagner à environ 1,4 milliard de dollars". Les mesures de "protectionnisme qui se manifestent par ci par là, dans des pays puissants et importants" font également partie des préoccupations de l'association, a ajouté M. de Juniac en référence aux Etats Unis et à la Grande-Bretagne. Parmi les autres points clé abordés figureront également les problèmes d'infrastructures insuffisantes ou de gestion du trafic aérien face à sa croissance exponentielle ou encore la mise en oeuvre des accords sur les émissions carbone du transport aérien. Les 191 Etats membres de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) se sont donné comme objectif de limiter d'ici 2035 les émissions du secteur au niveau de celles de 2020. Dans ce cadre, les compagnies aériennes pourront acheter des crédits carbone auprès d'autres secteurs économiques (production d'énergie, efficacité énergétique).