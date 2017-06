Partenariat entre Twin Jet, Hop ! et Air France

La petite compagnie française Twin Jet a annoncé la conclusion d'un accord interlignes avec le groupe Air France. Celui-ci est effectif depuis le 1er juin. Il facilitera les connexions à Orly-Ouest entre le réseau de Twin Jet et ceux d'Air France et de sa filiale régionale Hop !



Les passagers Twin Jet au départ du Puy-en-Velay, de Mende et de Limoges pourront ainsi transiter vers 22 destinations du réseau domestique du groupe Air France à partir de l'aéroport parisien. Ils bénéficieront pour cela d'un billet unique et pourront enregistrer leurs bagages de bout en bout.



Après avoir procédé au rachat d'Hex'Air en septembre 2016, qui lui a permis d'intégrer deux Beechcraft 1900D supplémentaires, Twin Jet renforce donc son réseau avec cet accord. La compagnie compte douze appareils, dix-sept destinations directes et effectue environ 200 vols hebdomadaires.