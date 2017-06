Ariane 5 met sur orbite deux satellites de télécommunication

La fusée Ariane 5 a mis sur orbite jeudi soir deux satellites de télécommunication pour les opérateurs ViaSat Inc. et Eutelsat, a indiqué Arianespace dans un communiqué. Il s'agit du sixième succès de l'année pour Arianespace, la société qui commercialise les lancements. Et du 79ème succès consécutif pour une Ariane 5, le troisième réussi en 2017. Le lanceur lourd européen avait décollé jeudi soir du Centre spatial guyanais de Kourou à 23H45 GMT (20H45 locales) avec les deux satellites de télécommunication ViaSat-2 de la société ViaSat Inc. et Eutelsat 172B pour l'opérateur Eutelsat. Un peu plus de 29 minutes après son décollage, Ariane s'est séparée du satellite ViaSat-2 d'une masse de 6.418 kg. Initialement programmé le 25 avril, le lancement avait été retardé de plus d'un mois en raison du récent conflit social en Guyane. Deux autres lancements avaient également été ajournés: une fusée Ariane V finalement lancée le 4 mai et un Soyouz qui a décollé le 18 mai. "Nous sommes retombés sur nos pieds et nous nous inscrivons dans le calendrier qui avait été fixé en début d'année avant le mouvement social", a déclaré au site Guyaweb Stéphane Israël, PDG d'Arianespace. Après le dernier lancement du trimestre prévu le 28 juin, Ariane sera à 7 lancements pour l'année 2017 et "il y en aura encore 5: deux Vega et trois Ariane", a ajouté Stéphane Israël. Construit par Boeing en Californie, ViaSat-2 est lesecondsatellitedeViaSat,Inc.àêtrelancéparArianespace,aprèsWildBlue-1en2006. D'une durée de vie estimée à plus de 14 ans, il doit permettre de pratiquement doubler les capacités des services haut débit de l'opérateur américain. Sa couverture concernera l'Amérique du Nord, le Mexique et l'Amérique centrale, de l'Alaska jusqu'au sud du Panama et des îles Hawaï aux Caraïbes ainsi que les routes aéronautiques et maritimes de l'Océan Atlantique entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Un peu plus de 41 minutes après le décollage, le lanceur s'est séparé d'Eutelsat 172B, d'une masse de 3.551 kg, construit par Airbus Defence and Space et 32esatellite lancéparArianespacepourlecompted'Eutelsat. Eutelsat 172B est le premier satellite de télécommunications tout électrique à être fabriqué en Europe. Il est aussi le premier satellite tout électrique lancé avec la fusée Ariane 5. Le satellite devrait permettre d'améliorer, entre autres, les services de connectivité en vol et en mer, d'interconnexion de réseaux mobiles, les réseaux d'entreprise, la vidéo et les services aux gouvernements. Il couvrira la zone Asie-Pacifique, sur terre comme sur mer, de l'Alaska à l'Australie. Sa durée de vie est estimée supérieure à 15 ans.