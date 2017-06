Trois coupes pour le Grand Prix du Patrimoine aéronautique 2017

L'appel à candidatures avait eu lieu fin 2016. Après la sélection effectuée par la Commission Patrimoine et le Collège expertal de l'Aéro-Club de France, cinq finalistes étaient en lice pour remporter l'un des trois prix convoités, à savoir la Coupe GIFAS, la Coupe Saint-Exupéry et la Coupe AIRitage.



Organisé par l'Aéro-Club de France avec le soutien des trois organismes, le Grand Prix du Patrimoine 2017 a pour mission de « favoriser la sauvegarde du patrimoine aéronautique international et de le faire connaître au plus vaste public, en gratifiant une action particulièrement exemplaire de préservation ou de restauration dans ce domaine ».



En introduction, Catherine Maunoury, présidente de l'Aéro-Club de France, a tenu à rappeler la notion d'excellence : « c'est une petite compétition qui permet de pousser les capacités de chacun au maximum. Cela montre ce que nous sommes capables de faire en France ».



Les onze membres du jury, des personnalités issues des mondes de l'aéronautique, de la culture et de la politique, avaient été choisis par l'Aéro-Club de France en raison de leur attachement au patrimoine aéronautique.



La Coupe GIFAS et ses 15 000 Euros ont été décernés des mains de Messieurs Trappier et Bourlot, à la restauration du Moynet 360/6 Jupiter n°03 F-BLKY. « Etre capable de restaurer un avion créé à un seul exemplaire, c'est ce qui a impressionné le jury ».



Le projet du Caudron Luciole C.272-5 F-PAPI décroche quant à lui la Coupe Saint-Exupéry et les 10 000 Euros associés, en présence de François d'Agay, président de la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la Jeunesse (FASEJ). L'équipe porteuse du projet a tenu à souligner l'importance de la sauvegarde du patrimoine dans un but de transmission : « voler pour transmettre, être porteur d'un flambeau ».



C'est enfin le Fouga Magister CM 170 n°482 qui remporte la Coupe AIRitage (5 000 Euros), remise par Jacques Rocca, directeur adjoint des Relations Media et Chargé de la protection du patrimoine chez Airbus. « C'est une reconnaissance du monde de l'aéronautique pour notre travail depuis 10 ans et pour l'ensemble de l'équipe », souligne Hugues Duval, porteur du projet. « Cela nous encourage pour continuer et envisager d'autres restaurations, notre prochain objectif étant la remise en état d'une Caravelle ». Jack Krine, pilote émérite, également fondateur et pilote de la Patrouille Tranchant sur Fouga, évoque l'excellence de la machine : « j'ai été formé sur le Fouga. C'est une respiration cet avion, un vrai plaisir à piloter. Je suis ravi de le voir récompensé, le jury a fait un bon choix ! »



Les deux autres projets, le Chance-Vought Corsair F4U-5N F-AZEG et le Stampe SV-4C n°536 ne sont pas en reste et reçoivent le Prix du Patrimoine de l'Aéro-Club de France. « Le choix a été particulièrement difficile », souligne Catherine Maunoury. « Nous devons encore affiner nos critères pour cadrer la sélection et pouvoir être encore plus objectifs dans notre choix. Si on le pouvait, on les récompenserait tous, ils le méritent ! »