L'US Navy réceptionne l'USS Gerald Ford

L'US Navy a réceptionné son nouveau porte-avions, l'USS Gerald R. Ford (CVN 78) le 31 mai, suite à la conclusion des essais d'acceptation en mer le 26 mai dernier. Le nouveau bâtiment devrait rejoindre officiellement la flotte américaine cet été, afin de débuter ses essais de déploiements opérationnels. Une première capacité opérationnelle initiale est attendue à l'horizon 2020.



L'USS Gerald R. Ford, en construction depuis 2009, est destiné à remplacer les porte-avions de la classe Nimitz. Un pont d'envol plus large, permettant d'embarquer plus d'avions, ainsi que des espaces de stockage de carburant supplémentaire et surtout la présence de quatre catapultes électromagnétiques devraient permettre d'augmenter d'un tiers les capacités de sorties aériennes par rapport à la classe des Nimitz. Le nouveau porte-avions à propulsion nucléaire devrait pouvoir embarquer jusqu'à 75 aéronefs et effectuer 160 sorties quotidiennes - contre 120 actuellement.