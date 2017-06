La Suisse pourrait acquérir entre 20 et 70 nouveaux avions de combat

Les experts chargés de faire un état des lieux de la flotte aérienne et des défenses sol-air suisses ont rendu leur copie, dans un rapport publié le 30 mai par le ministère suisse de la défense. Ils préconisent de lancer le processus de modernisation de l'aviation de combat et des défenses sol-air « urgemment », afin de pouvoir opérer des choix de matériels à l'horizon 2020.



Concernant les futurs avions de chasse, après le « non » au referendum sur le processus de financement des Gripen de Saab en (...)