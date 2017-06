Norwegian ouvre sa base pilotes à Paris CDG

Norwegian a célébré le 1er juin l'ouverture de sa base pilotes à CDG. Vingt-six pilotes long-courrier y seront basés dans un premier temps mais ce nombre est appelé à augmenter au fur et à mesure que les liaisons long-courrier s'étofferont au départ de la capitale française.



Norwegian précise que les pilotes sont employés en CDI par Norwegian Air Ressources et que leur contrat de travail relève du droit français. En novembre dernier, lors de l'annonce de cette ouverture, Bjorn Kjos, le président de la compagnie, avait indiqué que la base pilotes s'accompagnerait d'une base PNC lorsque les opérations seraient plus importantes.



Norwegian exploite actuellement trois lignes vers les Etats-Unis au départ de CDG, vers New York, Los Angeles et Fort Lauderdale. Elle s'apprête également à lancer une ligne vers Orlando en juillet.

« L'ouverture de cette base marque une nouvelle étape dans notre projet de développement global. La France est un nouveau marché pour Norwegian, mais le succès que nous avons enregistré depuis l'ouverture de nos vols transatlantiques au départ de Paris est extrêmement encourageant. Nous espérons pouvoir continuer le développement de nos opérations en France et voir cette base grossir rapidement », indique Bjørn-Erik Barman-Jenssen, le DG de Norwegian Air Ressources.



Les projets sont nombreux et concernent notamment l'ouverture de vols vers la Guadeloupe et la Martinique (actuellement, Norwegian les dessert et vient de renforcer ses lignes au départ des Etats-Unis), ainsi que des lignes vers les Etats-Unis au départ de villes de province en A321neoLR. Bjorn Kjos espère pouvoir baser 300 pilotes à Paris à terme.



Norwegian souligne qu'elle opère actuellement quatorze 787 et qu'elle en recevra sept supplémentaires d'ici la fin de l'année.