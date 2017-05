Cap sur la Ferté-Alais

Parmi les quelques particularités de cette édition 2017, des baptêmes de l'air en De Havilland DH-104 Dove, en sus de ceux proposés en Junker Ju-52.



La 45ème édition du meeting aérien de la Ferté-Alais se tiendra samedi 3 et dimanche 4 juin sur l'aérodrome de Cerny. Les deux journées seront organisées comme à l'habitude, avec une exposition statique le matin et des démonstrations en vol dès le début de l'après-midi.Parmi les quelques particularités de cette édition 2017, des baptêmes de l'air en De Havilland DH-104 Dove, en sus de ceux proposés en Junker Ju-52.Le spectacle aérien sera l'occasion de rendre hommage à Jean Salis, qui a fêté ses 80 ans cette année et qui sera aux commandes d'un Piper PA-18, aux côtés de ses quatre fils, qui piloteront des Piper J-3 Club au sein de «». Les 75 ans du Normandie-Niémen feront également l'objet d'un hommage, avec une patrouille de deux Yak-3 et d'un Yak-11. Le tableau «» sera composé cette année de douze T-6. Grande première, le Ju-52 de l'Amicale Jean-Baptiste Salis effectuera un largage de quatre parachutistes en ouverture automatique.Du côté des avions militaires, un C-160 Transall devrait effectuer un posé d'assaut tactique. Le Rafale Solo Display sera bien entendu présent et le Swiss Hornet Display, un temps évoqué, ne semble plus être au programme. La Patrouille de France effectuera un passage en patrouille avec un 777-300ER (ou un 777-200ER) d'Air France le samedi, mais déroulera son programme complet le dimanche. Les visiteurs du dimanche auront également la possibilité de voir un A330-300 d'XL Airways.Les informations concernant le meeting sont disponibles sur Le site de l'AJBS