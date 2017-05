Vers des équipages franco-allemands de C-130J

Alors que la livraison du premier C-130J à l'armée de l'air se rapproche - elle est prévue pour la fin de l'année 2017 - l'armée de l'air lève peu à peu le voile sur la future flotte franco-allemande, qui sera basée à Evreux à partir de 2021. Elle comprendra dans un premier temps huit appareils, quatre seront français, les quatre autres allemands, regroupés sans doute au sein d'une escadre, avec une unité de soutien technique. Celle-ci pourrait accueillir jusqu'à quatre avions supplémentaires.



L'armée de l'air précise par ailleurs que l'escadron sera « parfaitement binational », dans le but de partager de manière égale les coûts d'opérations, de maintenance, de formation, de logistique. La France et l'Allemagne pousseront l'expérience jusqu'à constituer des équipages mixtes, qui pourront de fait opérer les avions de manière équivalente.



L'ex-ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian et son homologue allemande Ursula von der Leyen ont signé le 10 avril dernier un accord intergouvernemental concernant cette future flotte franco-allemande, après s'être entendus sur une lettre d'intention à l'automne 2016 et une déclaration d'intention en février dernier. Il manque toutefois la commande ferme de six C-130J par l'Allemagne, pour véritablement ancrer ce partenariat dans le concret. Une pleine capacité opérationnelle est cependant annoncée pour 2024.