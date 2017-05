Lancement réussi d'un satellite géostationnaire par Soyouz

Le lanceur Soyouz a mis en orbite avec succès jeudi un satellite de télécommunications nouvelle génération, 100% électrique, depuis la Guyane française, pour l'opérateur européen SES. A 08H54 (11H54 GMT, 13H54 heure de Paris), depuis le Centre spatial guyanais (CSG) à Kourou, le lanceur russe s'est arraché du pas de tir, avec à son bord le premier satellite géostationnaire tout électrique de l'opérateur européen SES, basé au Luxembourg. Il s'agit du premier lancement par un Soyouz d'un satellite SES-15 propulsé par électricité ce qui permet de ne pas avoir à embarquer de carburant. Ce gain de masse permet d'ajouter des équipements de télécommunication. C'est le cinquième tir de l'année pour Arianespace. Initialement prévu début avril, l'envoi de ce Soyouz - le deuxième lancé en 2017 depuis Kourou - avait été reporté en raison d'un conflit social qui avait paralysé la Guyane pendant plus d'un mois. Construit en Californie par Boeing, le satellite de télécommunication SES-15 couvrira l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et la Caraïbe ainsi que la zone allant de l'Alaska aux îles Hawaï. Il permettra à SES de fournir une large gamme de services de télécommunications, notamment les communications pour l'aéronautique, le maritime, les réseaux VSAT et les gouvernements. Le satellite a été placé sur une orbite géostationnaire. Il représentait une masse au lancement de 2,3 tonnes. Sa durée de vie opérationnelle est estimé à 15 ans au minimum. La mission aura duré 5 heures et 18 minutes. "Avec cette mission réussie, le lanceur Soyouz, déjà lanceur de référence pour les constellations de télécommunications et de navigation - Globalstar, 03b, Galiléo, OneWeb - démontre sa polyvalence et sa capacité à servir parfaitement le marché des satellites électriques. Arianespace confirme ainsi la disponibilité et la polyvalence de sa gamme de lanceurs au service de ses clients", a déclaré Arianespace dans un communiqué. Outre un Soyouz, deux Ariane 5 avaient été clouées au sol par le conflit social en Guyane. Après plusieurs reports, la première a été lancée le 5 mai, la seconde le sera le 1er juin.