La Commission européenne retire le Bénin et le Mozambique de la liste noire des compagnies aériennes

La Commission européenne a de nouveau mis à jour sa liste noire de compagnies aériennes le 17 mai. La grande modification qui y a été apportée consiste en le retrait du Bénin et du Mozambique de cette liste, permettant aux compagnies de ces deux pays d'exploiter des vols sur le territoire communautaire. Les experts européens ont en effet constaté une amélioration satisfaisante des autorités chargées de veiller à la sécurité du transport aérien.



En revanche, quatre nouvelles compagnies y ont été intégrées en raison de leurs lacunes en la matière : Med-View (Nigeria), Mustique Airways (Saint-Vincent-et-les-Grenadines), Aviation Company Urga (Ukraine) et Air Zimbabwe (Zimbabwe).



Désormais, seize pays et 181 compagnies figurent sur la liste noire et font l'objet d'une interdiction ou de restrictions d'exploitation en Europe.