Airbus Safran Launchers change de nom et devient ArianeGroup

L'industriel Airbus Safran Launchers (ASL), coentreprise d'Airbus et Safran et principal actionnaire d'Arianespace, va changer de nom pour devenir ArianeGroup, indique-t-il mercredi dans un communiqué. Cette nouvelle identité "s'inscrit dans la droite ligne du mouvement impulsé par la décision des Etats membres de l'ESA (Agence spatiale européenne, NDLR) (..) de créer une nouvelle famille de lanceurs européens autour d'Ariane 6, et de confier des responsabilités accrues à l'industrie dans le cadre d'une nouvelle gouvernance", a expliqué le groupe. Le changement de dénomination sociale sera effectif au 1er juillet prochain tandis que les noms des sept filiales du groupe, dont Arianespace, resteront inchangés. Deux ans après sa création en janvier 2015, ASL se félicite d'avoir "réorganisé la filière européenne des lanceurs, en redéfinissant et mettant en place une organisation industrielle efficiente et optimisée". "La nouvelle identité d'Airbus Safran Launchers souligne désormais sa nature de groupe international", a-t-il poursuivi. Airbus Safran Launchers (ASL) est une co-entreprise créée à l'initiative des groupes Airbus et Safran. ASL détient 74% du capital d'Arianespace depuis fin 2016, suite au rachat des parts du CNES. ASL est en particulier maître d'oeuvre du développement et de la production des lanceurs Ariane 5 et Ariane 6 ainsi que des études des futurs programmes de lanceurs européens. Sa filiale Arianespace est chargée des services de lancement avec les lanceurs Ariane, Soyouz et Vega.