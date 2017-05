AirAsia pose ses roues en Chine

Après avoir conquis le reste de l'Asie, AirAsia s'attaque au marché le plus important mais aussi le plus difficile à pénétrer : la Chine. La compagnie malaisienne a signé un protocole d'accord avec Everbright et le gouvernement de la province du Henan le 14 mai en vue de créer une low-cost en Chine sous forme de coentreprise.



Cette compagnie serait basée à Zhengzhou, dont AirAsia vante le positionnement géographique et l'importance du hub logistique. Celui-ci est par ailleurs appelé à se renforcer dans le cadre du programme One Belt (...)