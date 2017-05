Primera Air commande 8 Boeing 737 MAX 9

Primera Air vole dans le sillage de Norwegian. La low-cost a décidé d'acquérir jusqu'à vingt exemplaires de 737 MAX 9 : huit en commande ferme auprès de Boeing (d'une valeur de 950 millions de dollars), quatre en option et huit autres en leasing auprès d'Air Lease. Elle compte utiliser ces appareils pour se lancer sur le marché transatlantique. Air Lease indique qu'elle livrera ses appareils entre mai 2019 et mai 2020.



Primera Air est la compagnie aérienne du groupe touristique Primera Travel Group. Elle exploite actuellement deux 737-700 et sept 737-800 qu'elle exploite sous deux AOC, danoise (deux 737-800) et lettone. Ces appareils sont basés sur chacun de ses principaux marchés, à savoir Stockholm, Göteborg, Malmö, Billund, Copenhague, Oslo et Helsinki, d'où ils desservent 70 destinations, principalement en Europe.



Les 737 MAX 9 ont vocation à modifier le modèle économique de la compagnie puisqu'elle compte les utiliser pour lancer de nouvelles lignes au départ du nord de l'Europe vers l'Amérique du Nord et notamment la côte Est des Etats-Unis. A l'image de ce que Norwegian prévoit de faire dès le mois de juin entre l'Irlande et les Etats-Unis en 737 MAX 8.



Andri M. Ingolfsson, le président de la compagnie, a commenté : « cet appareil à un coût au siège inférieur aux gros-porteurs qui volent actuellement sur le secteur transatlantique et les capacités de ce type d'appareil vont changer le modèle économique de l'industrie. Cela ouvre des possibilités de croissance fantastiques pour Primera Air à l'avenir ».