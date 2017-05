Le pavillon français perd Fly Kiss

L'aventure aura duré six mois. Fly Kiss a annoncé le 10 mai qu'elle renonçait à poursuivre son activité régulière, n'ayant pas réussi à atteindre ses objectifs de remplissage et de rentabilité. Après avoir attiré 15 000 passagers sur 1 200 vols, les lignes seront suspendues à partir du 23 mai.



« Le bilan au terme des 6 premiers mois révèle un intérêt croissant et confirme les objectifs escomptés. Toutefois nous sommes à 10 points du taux de remplissage qui nous permettrait l'équilibre », a expliqué Bruno Lechevin, le président de la compagnie française. Elle s'était en effet fixé comme objectif de transporter 100 000 passagers la première année et envisageait même initialement d'utiliser un second appareil pour ses opérations.



Fly Kiss avait décollé le 7 novembre 2016. Basée à Clermont-Ferrand, la compagnie française réalisait des vols entre les régions françaises (vers Strasbourg, Lille, Nice, Brest) et Londres avec l'un des ERJ 145 du groupe Enhance Aéro, sa maison-mère. Fly Kiss s'appuyait sur l'expérience du groupe dans les vols charter et VIP pour ses nouvelles opérations régulières.



Bien que très déçue, l'équipe s'est dite prête à reprendre ces activités régulières avec un soutien local.