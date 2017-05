ASL Airlines France se positionne à son tour sur l'Algérie

ASL Airlines France a choisi l'Algérie pour sa première liaison régulière à l'année. La compagnie française a annoncé le 9 mai qu'elle allait desservir Alger cinq fois par semaine à compter du 23 juin et que cette ligne ne serait pas abandonnée à la fin de l'été. En parallèle, elle réalisera deux vols par semaine vers Chlef entre le 4 juillet et le 31 août. Ses deux premières destinations algériennes seront desservies en 737-700 au départ de Paris CDG.



Le président d'ASL Airlines France, Jean-François Dominiak, a expliqué : « l'ouverture par ASL Airlines France de deux nouvelles lignes vers l'Algérie, s'inscrit dans la stratégie de renforcement de l'activité passagers de la compagnie, qui franchit un nouveau pas dans le développement de son activité de vols réguliers, avec l'ouverture à l'année d'une ligne sur un axe majeur : Paris-Alger ».



La compagnie entre en effet sur un marché où la demande est très forte. Tout comme la concurrence : ASL Airlines France se trouvera en face de trois compagnies sur la ligne Paris - Alger (Air France, Aigle Azur et Air Algérie) et Transavia, Vueling et Atlantique Air réalisent également des vols vers la France au départ de la capitale algérienne.



En parallèle, ASL Airlines France a annoncé la signature d'un partenariat de trois ans avec Olympic Holidays. Entré en vigueur le 4 mai, il prévoit de baser un 737-700 à Manchester et d'opérer des vols vers la Grèce jusqu'en octobre pour le compte du tour-opérateur britannique.