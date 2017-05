Norwegian crée une nouvelle filiale en Argentine

Le conseil d'administration de Norwegian a approuvé le 9 mai la création d'une nouvelle entité en Argentine, Norwegian Air Argentina. Il en a également désigné le dirigeant, Ole Christian Melhus. Le projet de filiale avait été annoncé en janvier et le groupe norvégien avait en même temps déposé une demande de certificat de transporteur aérien, qui est actuellement en instance devant le gouvernement.



Norwegian s'attend désormais à ce que ce certificat soit accordé d'ici la fin de l'année, période à laquelle le groupe compte dévoiler ses premières routes et ouvrir ses ventes. « L'Argentine est un marché à fort potentiel, s'inscrivant parfaitement dans la stratégie de développement de Norwegian, qui propose des vols domestiques et internationaux à bas prix », a commenté Ole Christian Melhus, soulignant ainsi que Norwegian proposera un programme de vols important, aussi bien sur le réseau domestique que sur le réseau international.



Mais le groupe ne compte pas attendre jusqu'à la fin de l'année pour lancer ses recrutements. La campagne de recrutement du personnel administratif devrait commencer rapidement et celle à destination des équipages sera ouverte à la fin de l'été.



Bjorn Kjos, le CEO de Norwegian, parlait de desservir l'Argentine depuis plusieurs mois. Lors d'une visite l'automne dernier, il avait indiqué que l'activité pourrait démarrer avec deux 787 mais qu'il avait décelé un grand potentiel pour ses monocouloirs sur des liaisons intérieures.



Norwegian continue de connaître un très fort développement. La compagnie a dix-neuf 787-9 en commande auprès de Boeing, ainsi que 108 737 MAX 8 (dont les livraisons commencent ce mois-ci pour une mise en service début juin entre l'Irlande et les Etats-Unis), 67 A320neo et 30 A321neoLR. Elle vient d'annoncer le lancement d'une liaison entre Londres (Gatwick) et Singapour et envisage également des lignes long-courrier au départ de l'Allemagne.