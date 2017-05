Delta Air Lines et Aeromexico lancent leur coentreprise sur les vols transfrontaliers entre le Mexique et les Etats-Unis

Delta Air Lines et Aeromexico ont pu lancer leur coentreprise sur les vols entre le Mexique et les Etats-Unis. Après voir obtenu l'aval du DoT et de la COFECE (Federal Economic Competition Commission), les compagnies ont pu mettre en place la première alliance avec immunité antitrust entre les deux pays le 8 mai.



Delta et Aeromexico sont partenaires depuis 1994, date à laquelle elles ont conclu leur premier accord de partage de code. Le projet de coentreprise avait quant à lui été lancé en 2015 et a mis deux ans à aboutir, le temps de le retravailler et d'y intégrer les concessions demandées par les autorités. Désormais, la coentreprise couvrira 52 villes mexicaines via les hubs de Mexico City, Monterrey et Guadalajara et 40 villes américaines via les hubs Delta d'Atlanta, Detroit, Los Angeles, Minneapolis, New York, Salt Lake City et Seattle. Elle permettra une optimisation des programmes de vols et l'élargissement du réseau, en termes de nouvelles routes et de fréquences.



Outre ces accords opérationnels, les compagnies vont investir ensemble dans leurs installations au sol, par exemple les salons et les portes d'embarquement afin d'harmoniser leurs services. Elles vont également mettre en commun leurs forces de ventes et de marketing.



Delta détient actuellement 36,2% d'Aeromexico, ainsi qu'une option pour pouvoir porter sa participation à 49%.