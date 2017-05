Le F-35 sera présent au salon aéronautique du Bourget

L'avion de combat furtif américain F-35 sera présenté pour la première fois au salon aéronautique du Bourget, qui se tiendra du 19 au 25 juin, a annoncé lundi le commandement militaire américain en Europe. "Le F-35A renforce les partenariats et améliore la stabilité régionale", a déclaré le général David Goldfein, chef d'état-major de l'armée de l'air américaine, l'US Air Force, cité dans un communiqué. "Nous nous félicitons de l'opportunité de continuer à démontrer les capacités révolutionnaires de cet appareil", a-t-il ajouté. Selon le commandement militaire américain en Europe, cette "participation au +Paris Air Show+ (Salon du Bourget, ndlr) va montrer encore plus la capacité de l'armée de l'air, et de nos partenaires internationaux, à offrir un large éventail de capacité de combat aérienne pour tout type de mission". Il a rappelé que l'US Air Force avait déployé huit F-35 Lightning II en Europe afin de montrer les capacités opérationnelles de l'appareil. Cette présence "témoigne de l'excellent niveau de coopération et d'amitié entre nos peuples, comme l'a illustré la récente célébration commune entre nos deux forces aériennes de l'entrée en guerre de 1917", s'est félicité Christophe Robin, le porte-parole du Salon international de l'aéronautique et de l'espace (SIAE). "Nous nous employons maintenant, ensemble, à préparer cette très importante présence lors du prochain Salon du Bourget", a-t-il ajouté. Lancé au début des années 1990, le F-35, développé par le groupe de défense américain Lockheed-Martin, est le plus cher des programmes d'armement de l'histoire militaire américaine, avec un coût estimé au total à près de 400 milliards de dollars pour le Pentagone. Il est opérationnel depuis l'été 2015 dans la version des Marines à décollage court et atterrissage vertical. Il l'est depuis l'été 2016 dans sa version classique destinée à l'US Air Force.