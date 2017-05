Air France-KLM pénalisé par les changes dans un trimestre

Air France-KLM a creusé sa perte nette au premier trimestre, en raison d'effets de change négatifs, mais a mis en avant la réduction de ses coûts et l'amélioration de son trafic qui démontrent selon le groupe sa "résilience". Le groupe aérien franco-néerlandais a essuyé une perte nette de 216 millions d'euros au premier trimestre, contre 155 millions un an plus tôt, a-t-il précisé dans un communiqué publié jeudi. "Le premier trimestre 2017 témoigne d'un début d'année résilient", a néanmoins fait valoir l'entreprise, dont l'Ebitda (excédent brut d'exploitation) s'est élevé à 269 millions d'euros, "stable par rapport à l'année dernière" "Le résultat d'exploitation s'est établi à -143 millions d'euros, en baisse de 44 millions et en hausse de 28 millions d'euros à change constant", détaille le groupe dans son communiqué, en notant "une bonne performance en matière de trafic avec une augmentation de 5,2% du nombre de passagers transportés". Le directeur financier d'Air France-KLM Frédéric Gagey s'est dit, au cours d'un entretien téléphonique avec des journalistes, "satisfait" de ces résultats qui sont, selui lui, conformes aux prévisions du groupe en matière de maîtrise des coûts unitaires et de trésorerie disponible. Le résultat d'exploitation "a été supporté principalement par une bonne performance en matière de coûts unitaires, qui ont été inférieurs de 89 millions d'euros à l'année dernière", selon le communiqué qui ajoute qu'il a été "impacté notamment par un effet de change négatif de 72 millions d'euros". Le transporteur note une "confirmation de l'amélioration de tendance de la recette unitaire observée depuis fin 2016", une "réduction des coûts unitaires sur la bonne voie, en baisse de 1,7%" et un cash flow (capacité d'autofinancement) libre d'exploitation de 329 millions, en hausse de 133 millions. Dans ses perspectives, il souligne un "fort niveau d'incertitude concernant l'environnement géopolitique et le prix du carburant". Selon M. Gagey, l'amélioration du trafic sur le long-courrier se confirme avec actuellement des taux de remplissage pour les trois mois à venir meilleurs que prévu. "On a une tendance plutôt satisfaisante tirée par l'Asie" et "l'amélioration de la situation sur l'Amérique du sud", a-t-il commenté. L'activité cargo a enregistré "une légère augmentation de trafic (TKT) de 0,5%, le coefficient de remplissage a augmenté chaque mois avec une hausse de 1 point sur le trimestre et la baisse de la recette unitaire a été contenue à 4,9% à change constant sur le trimestre", selon le communiqué. Le chiffre d'affaires externe de l'activité maintenance "a continué à progresser à 460 millions d'euros, en hausse de 6,7%", précise le groupe se félicitant d'un carnet de commandes en "augmentation de 7% pour atteindre le niveau record de 9,5 milliards de dollars". Le groupe prévoit la "poursuite d'un effort soutenu sur les coûts unitaires, avec un objectif confirmé de réduction d'au moins 1,5% en 2017 à change, carburant et charges de retraites constants". La facture carburant est attendue en légère baisse en dollars en 2017. Il entend maintenir "une politique d'investissements rigoureuse, avec un objectif de free cash flow avant cessions positif en 2017". La direction d'Air France a transmis mercredi aux syndicats un projet d'accord sur le plan stratégique de la compagnie, "Trust Together" ("la confiance ensemble"), qui comprend notamment la création d'une compagnie à coûts réduits.