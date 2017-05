La Nouvelle-Zélande se rapproche de l'acquisition de P-8 Poseidon

L'agence américaine d'exportation de matériels militaires a approuvé le 27 avril la vente de quatre P-8A Poseidon à la Nouvelle-Zélande. La vente, qui doit encore être approuvée par le Congrès, est estimée à 1,46 milliard de dollars.



Les P-8A de Boeing remplaceront à terme les six P-3K Orion de la Royal New Zealand Air Force, actuellement utilisés pour les missions de surveillance et de patrouille maritime, de renseignement, de reconnaissance et de lutte anti-sous-marine.



Le dérivé du 737-800 a obtenu son IOC en novembre 2013 et a notamment été commandé par l'US Navy, ainsi que les armées de l'air australienne, britannique et indienne.