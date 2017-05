Republic Airlines sort du Chapitre 11

Republic Airlines est sortie de la protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites le 30 avril. Son plan de restructuration, présenté en novembre dernier, a été approuvé par le tribunal de New York qui gère ce dossier.



Les grandes lignes n'ont pas changé : le groupe Republic Airways qui gérait Republic Airlines et Shuttle America n'opère plus que sous un certificat unique, celui de Republic Airlines. Il n'exploite plus qu'une flotte unique composée de 170 Embraer 170 et 175. Cette flotte devrait d'ailleurs croître (...)