Vueling recrute des personnels navigants en France le 27 avril

Vueling exploite deux bases en France (à Orly et CDG) et dessert douze destinations. Vueling organise une journée portes ouvertes à l'hôtel Hilton de l'aéroport d'Orly le 27 avril. La low-cost espagnole souhaite à cette occasion recruter des personnels navigants pour les besoins de ses opérations.Parmi les pré-requis pour postuler figurent d'être majeur, d'avoir le baccalauréat, un permis de travail de la Communauté européenne et d'être bilingue anglais-espagnol.Pour plus d'informations, pour s'inscrire et participer à cette journée : http://www.vueling.com/fr/nous-sommes-vueling/emploiVueling exploite deux bases en France (à Orly et CDG) et dessert douze destinations.