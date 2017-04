L'IATA mise sur le big data pour améliorer la sécurité des vols

Le président de l'IATA Alexandre de Juniac a indiqué que le partage et l'utilisation des nombreuses données des compagnies aériennes étaient des axes importants pour améliorer la sécurité des vols dans les prochaines années, souhaitant d'ailleurs plus de rapidité et d'innovations dans le domaine.



« Les données générées à partir des 100 000 vols chaque jour peuvent nous aider à comprendre où la prochaine menace peut survenir. Nous devons avancer dans ce domaine rapidement. Le programme de gestion de données de l'aviation mondiale de l'IATA (GADM) est vital pour notre avenir Il contient des données provenant de plus de 470 organisations. Les informations fournies par le programme Flight Data eXchange, un composant de GADM, permettent déjà d'identifier les dangers potentiels grâce à l'analyse des données provenant des enregistreurs de vol des appareils ».



L'analyse des données est l'un des points clés pour l'amélioration de la sécurité du transport aérien, au même titre qu'une plus large application des standards mondiaux déjà existants.