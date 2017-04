Les futurs pilotes se forment au Patroller

Suite à la commande en avril 2016 du système de drone tactique Patroller de Safran Electronics & Defence, dans le cadre du remplacement des systèmes de drones tactiques intérimaires Sperwer, l'Aviation légère de l'armée de terre a mis en place un cursus de formation des pilotes en amont des premières livraisons, annoncées pour début 2019.



Selon nos informations, la toute première promotion de télépilotes de drones devrait débuter sa formation prochainement. Elle serait composée de six personnels, issus des catégories officier et sous-officiers de l'artillerie, et devrait débuter un (...)