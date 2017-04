WestJet va lancer une compagnie ultra-low-cost cette année

WestJet veut pousser plus loin son aventure dans le low-cost et lancer une filiale ultra-low-cost. La compagnie canadienne a annoncé le 20 avril qu'elle travaillait sur ce projet et que sa réalisation restait encore soumise à l'approbation de ses pilotes et des autorités. Mais elle vise la fin de l'année pour mettre sa nouvelle compagnie en service.



Le principe est de proposer un produit densifié exempt de tout service pour réduire encore le prix du billet. WestJet en elle-même a en effet fait évoluer son modèle, proposant par exemple des accords de partage de code, un programme de fidélisation (WestJet Rewards) ou des offres combinées de vacances (WestJet Vacations).



La compagnie pourrait voir ses services débuter avec une dizaine de 737-800.