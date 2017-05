William Huot-Marchand, Vice President, Global Sales Thales InFlyt Experience

Thales est présent sur le marché du divertissement à bord depuis qu'il a racheté la division IFE de B/E Aerospace en 2000, avec le site californien d'Irvine, près de Los Angeles, comptant désormais plus de 2 000 employés. Il a conquis la place de co-leader mondial aux côtés du japonais Panasonic et déploie une offre qui va désormais bien au-delà d'écrans intégrés aux sièges avec l'explosion du marché de la connectivité à bord. Thales compte dans sa clientèle les plus grandes compagnies aériennes de référence sur le marché, telles Emirates, Qatar Airways, Singapore Airlines, Japan Airlines, Hainan Airlines, American Airlines, United Airlines ou encore British Airways.



Quelles innovations présentiez-vous à Aircraft Interiors ?



Sur Aircraft Interiors, nous avons exposé notre système de divertissement en vol AVANT, le plus avancé technologiquement avec une architecture ouverte simplifiée, des options de paiement et un système logiciel capable d'offrir d'incomparables performances pour une expérience passager unique.



Nous présentions également notre offre de connectivité globale comprenant notre nouveau réseau régional FlytLIVE en bande Ka-HTS couvrant les Amériques. Ce réseau offrira de substantiels gains par rapport à la bande passante actuelle, garantissant des connections ultra rapides, à plus bas coût avec une plus grande capacité et une redondance satellitaire avec quatre satellites au-dessus du continent américain. En 2020 s'ajoutera un cinquième satellite, SES-17. Avec FlytLIVE, les passagers profiteront pleinement de services Internet comprenant du streaming vidéo, des jeux, des réseaux sociaux et de la télévision en direct, bénéficiant ainsi à bord d'un confort quasi identique à celui dont ils disposent à leur domicile ou à leur bureau.



Nous présentions aussi InFlyt 360, notre vision de plateforme d'engagement du passager qui combine à la fois nos systèmes IFE AVANT, nos solutions de connectivité et infrastructure Cloud. Cette plateforme permet d'élaborer une offre personnalisée au regard des besoins du passager, de créer du contenu sur-mesure et d'améliorer en permanence l'expérience passager. Non seulement elle s'intéresse au passager tout au long de son voyage mais aussi engendre de nouveaux revenus pour les compagnies aériennes.



Pour permettre d'atteindre une satisfaction passager maximale, Thales InFlyt Experience a créé un centre d'excellence dédié à l'expérience utilisateur. Cette structure se focalise sur le design centré utilisateur afin d'améliorer l'usage, l'accessibilité et le plaisir d'interagir avec les produits IFE de Thales. La démonstration faite au salon Aircraft Interiors a permis aux visiteurs d'expérimenter notre nouvelle plateforme collaborative de design, de développement et de test. Nos clients, les compagnies aériennes, peuvent ainsi tester un procédé de validation plus itératif en bénéficiant de l'expertise de ce centre tout au long de la mise au point de nos produits pour maximiser leur expérience passager et valoriser leur marque.



On a beaucoup parlé de connectivité sur le salon Aircraft Interiors ; mais quand verra-t-on ces nouveaux services dans un avion ?



C'est pour très bientôt ! Par exemple, notre partenariat avec l'opérateur de satellites SES, noué en septembre 2016 et notre offre de service de connectivité « FlytLIVE », va donner lieu à une annonce par une grande compagnie aérienne d'équiper une flotte complète avec notre nouvelle offre de connectivité. Les compagnies aériennes auront accès à une constellation de quatre satellites de communication modernes avec nos partenaires SES et Hughes. Ainsi, nous ferons passer beaucoup plus de données car ce sont des satellites HTS (High-Throughput Satellites) fonctionnant en bande Ka et nous avons donc une capacité inégalée de débit aux passagers.



Quel sera le bénéfice pour la compagnie et pour le passager ?



Grâce à la capacité de ces satellites, les compagnies aériennes vont pouvoir baisser leurs coûts de connexion d'au moins 50 % par rapport aux systèmes actuels. Pour les passagers, ces nouvelles technologies signifient qu'ils pourront bénéficier d'un service internet équivalent à celui qu'ils ont chez eux au quotidien, avec une rapidité de connectivité beaucoup plus grande. Ils pourront visionner un film ou une série sur Netflix comme à la maison, mais à 10 000 mètres d'altitude. Autre avantage : la connectivité ouvre la voie à un IFE qui pourra reconnaître le passager, ses habitudes d'achat, ses goûts en films ou musiques, etc.



N'est-ce pas un peu 1984 d'Orwell ?



C'est aux compagnies aériennes de faire des choix dans ce domaine. Il est vrai que ces nouvelles technologies peuvent poser le problème de l'intrusion dans la vie privée d'un passager dans le respect des réglementations. Mais c'est aussi un guide d'achat ou de choix pour le passager. Si la compagnie aérienne sait que tel ou tel passager apprécie tel ou tel film ou série tv, l'IFE va lui proposer directement le meilleur programme personnalisé. C'est un moyen de transformer plusieurs heures de vol en une expérience agréable et divertissante.



Quels autres services vont permettre ces systèmes de connectivité ?



Ils vont offrir la possibilité aux compagnies aériennes de proposer une sorte de « shopping center » à bord, en supprimant les trolleys du duty free, ce qui entraîne un gain de masse et une utilisation plus optimisée du personnel de bord. Le passager commandera de son IFE et il aura son produit à destination. Globalement, les compagnies devraient augmenter leurs revenus auxiliaires. Connaissant mieux leurs passagers, elles pourront « pousser » des offres ciblées directement au siège du passager.



Quels sont les principaux défis techniques liés à ces innovations ?



La sécurisation des données et des paiements est le principal défi. Chez Thales, nous y répondons grâce à l'expertise de notre activité Cybersécurité. C'est un domaine en mouvement permanent, qui exige une grande agilité et capacité d'anticipation. Un autre défi concerne le « big data » : il faut être capable de développer des algorithmes complexes pour compiler et analyser toutes les données émanant des passagers et, ainsi, mieux comprendre leurs besoins. Là aussi, Thales a une vraie expertise reconnue dans le domaine.



Justement, avec la tendance très forte des passagers d'amener leurs propres outils mobiles, l'écran attaché à un siège a-t-il encore un avenir ?



Nous ne voyons pas de signes de baisse de cette demande. Donc oui, l'IFE a encore un avenir très prometteur devant lui. Un défi concerne l'obsolescence, c'est à dire la capacité de changer plus vite et plus souvent le hardware, à savoir les écrans. Nous alignons notre technologie sur ce qui s'avère le plus innovant, comme par exemple la résolution 1080, qui est équivalente à un écran Retina d'i-Mac, ou encore, le 4K. Nous le proposons aujourd'hui alors que cette technologie vient tout juste d'apparaître sur le marché. La réglementation nous impose qu'un écran au siège doit résister à un choc de 16G pour s'assurer de la sécurité des passagers en vol ; ce qui ne serait pas le cas d'un écran « clipsé ». Ce qui constitue pour nous un différenciateur majeur sur le marché.



Est-ce que l'IFE sans câble est possible un jour ?



Oui, nous étudions ce type de solutions depuis environ deux ans. Le problème est qu'il faut amener l'énergie électrique d'une façon ou d'une autre. Sans oublier la question des fréquences et des ondes, et donc du confort du passager qui se posera forcément dans un avion comportant plus de 400 passagers, dans un environnement confiné, qui plus est pendant une longue période temps et en restant immobile.



Quel est le paysage concurrentiel de l'IFE aujourd'hui ?



Nous étions cinq concurrents, avec deux leaders, Panasonic et nous, Thales. Deux autres fournisseurs ayant récemment arrêté leur activité IFE, nous ne sommes plus que trois avec Zodiac Aerospace, qui est nouveau sur le marché. Désormais au coude à coude avec Panasonic, nous continuons à séduire de nouveaux clients, et à rendre l'expérience passager inoubliable.