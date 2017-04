Norwegian UK inaugure ses liaisons long-courrier avec Singapour

Norwegian et l'aéroport de Changi ont annoncé le 20 avril que la low-cost britannique allait inaugurer une route entre Londres Gatwick et Singapour le 28 septembre. La rotation sera initialement assurée quatre fois par semaine en 787-9 puis les fréquences passeront à cinq par semaine en octobre avec la saison hiver IATA.



La ligne sera opérée par la filiale Norwegian UK, ainsi que l'a expliqué Bjorn Kjos, le CEO de Norwegian : « le Royaume-Uni est au coeur de notre ambitieux plan de croissance et c'est donc un moment très important non seulement de lancer cette nouvelle route mais aussi d'en faire la première liaison long-courrier à être inaugurée par notre nouvelle filiale Norwegian UK ». Le personnel qui affecté à l'exploitation sera celui de la base de Gatwick.



La compagnie souligne également que le programme de vols a été étudié pour offrir des correspondances intéressantes avec les vols en provenance de Norvège (Oslo, Bergen et Stavander). L'occasion de faire passer un message : « nous espérons que les autorités scandinaves verrons l'importance de routes plus directes vers l'Asie, y compris au départ de Scandinavie, et s'assurerons que Norwegian obtiendra elle aussi les droits de survol nécessaires pour se rendre en Asie ».



L'aéroport de Changi a quant à lui souligné que le nombre de vols entre Singapour et Londres passerait ainsi à cinquante cet hiver et que l'introduction de nouvelles capacités par Norwegian augmenterait l'offre de 11% en nombre de sièges.