Alitalia: référendum sur le plan social du 20 au 24 avril

La consultation des salariés d'Alitalia sur le plan social mené par la compagnie aérienne aura lieu du 20 au 24 avril, a-t-on appris mardi de source syndicale, un vote décisif pour l'avenir de la compagnie. La direction et les syndicats d'Alitalia, qui compte quelque 12.500 employés, sont parvenus vendredi à une sorte de préaccord sur le plan social, grâce à la médiation du gouvernement italien. Mais ce préaccord, pour être valide, doit être approuvé par les salariés: ces derniers pourront voter de jeudi 06H00 à lundi minuit, soit cinq jours pleins, dans divers bureaux installés dans les aéroports de Fiumicino à Rome, et de Malpensa et Linate à Milan. Le texte revoit à la baisse le plan sévère annoncé mi-mars par la direction, en termes de suppressions de postes, de baisse de rémunération ou de recours au sous-traitants. Les suppressions d'emplois sur les contrats à durée indéterminée passent de 1.338 --sur 2.037 suppressions de postes au total-- à 980 et la réduction des salaires des personnels navigants, qui allait de 24% à 30%, est ramené à 8%. En contrepartie, un effort de productivité est demandé aux navigants qui verront notamment leurs jours de repos annuels passer de 120 à 108. Un "comité pour le non" s'est déjà constitué et le résultat du référendum est incertain, une partie des salariés ayant le sentiment d'avoir déjà beaucoup donné ces dernières années. Les améliorations apportées représentent "le point maximal auquel (les syndicats) pouvaient arriver après des négociations longues et difficiles" et ce alors que la compagnie risque de voir ses avions cloués au sol faute d'argent, a expliqué le secrétaire national de la Filt-Cgil, Nino Cortorillo. Les actionnaires --Etihad et les banques Intesa Sanpaolo et UniCredit-- ont conditionné le financement du plan de relance à la victoire du oui. Une garantie de l'Etat pourrait être mise en oeuvre sur quelque 200 millions d'euros. Le ministre des Transports, Graziano Delrio, a souligné que le pré-accord, s'il était validé, permettait de "sauver Alitalia, qui sinon irait en procédure de liquidation". En cas d'échec, Alitalia se retrouverait en effet dans une situation extrêmement périlleuse, avec une procédure d'"administration extraordinaire". "L'administration extraordinaire rejetterait sur l'Etat italien tous les coûts de la gestion ou de la liquidation d'Alitalia, et il s'agirait de coûts extrêmement élevés. Rien que l'administration extraordinaire coûterait plus d'un milliard d'euros", a mis en garde son homologue du Développement économique, Carlo Calenda, en soulignant que "l'objectif du gouvernement (était) de mettre le moins d'argent possible". Alitalia subit de plein fouet la concurrence des compagnies à bas coût et accumule les pertes depuis des années, et ce malgré l'entrée à son capital en 2014 de son homologue émiratie Etihad et des fonds injectés par celle-ci.