Japan Airlines propose des vols en jets d'affaires avec Dassault Falcon Service

Les passagers des vols Tokyo - Paris de Japan Airlines désireux de poursuivre leur voyage vers une autre destination européenne ou africaine pourront bientôt le faire en jet privé. La compagnie japonaise s'est en effet associée à Dassault Falcon Service pour leur proposer une telle option, qui sera disponible à compter du 1er mai.



Ce service inclut le transfert entre CDG, où atterrissent les long-courriers de Japan Airlines, et Le Bourget, base de Dassault Falcon Service (DFS). Il permet d'accéder plus facilement à des destinations qui ne font pas partie du réseau de Japan Airlines, qu'il s'agisse des vols qu'elle effectue en propre ou ceux sur lesquels elle est partenaire d'une autre compagnie.



DFS propose un service « pay as you go », dont le tarif est calculé en fonction du type d'appareil choisi et de la distance à parcourir. Il s'appuie sur une flotte de neuf Falcon, dont deux Falcon 7X.



Japan Airlines envisage déjà de reproduire l'expérience aux Etats-Unis, voire sur d'autres marchés, si elle est concluante en France. « Nous considérons les jets d'affaires comme un moyen de multiplier les possibilités de voyage pour nos clients, sans avoir à étendre notre réseau », a conclu le président de Japan Airlines, Yoshiharu Ueki.