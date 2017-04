Guyane: le vol d'Air France assuré jeudi, Air Caraïbes maintient sa desserte

Le vol aller-retour d'Air France entre Paris et Cayenne, aura lieu jeudi, a-t-on appris mercredi auprès de la compagnie aérienne, tandis qu'Air Caraïbes a maintenu pour ces prochains jours sa desserte de la Guyane. Air France avait dû annuler mercredi sa desserte quotidienne de Cayenne, en raison du blocage des accès à l'aéroport Félix Eboué par les manifestants. Selon un porte-parole de la compagnie joint par l'AFP, les vols AF852 Paris-Orly Cayenne et AF853 Cayenne Paris-Orly prévus jeudi auront lieu avec une escale à Fort-de-France (Martinique). Sur le reste de la semaine, le vol de vendredi sera annulé tandis que celui de samedi sera assuré, précise encore la compagnie aérienne française. "On est sur un logique d'un vol un jour sur deux" avec escale, a précisé Air France, qui n'a pas été en mesure de donner de précision sur le vol de dimanche. De son côté, Air Caraïbes a maintenu pour ces prochains jours sa desserte de la capitale de la Guyane. La compagnie aérienne proposera au départ de Paris et à destination de Cayenne, des vols les 12, 13, 14, 15 et 17 avril, a-t-elle rappelé. Le vol retour du 13 avril comprendra une escale à Fort-de-France tandis que celui du 16 avril, initialement prévu entre Paris, Cayenne et la Martinique, n'effectuera pas d'escale en Guyane. "Comme déjà indiqué précédemment, le maintien de ces vols reste conditionné aux conditions d'exploitation opérationnelles devant être communiquées par les autorités compétentes à l'occasion de chacun des départs, au vu de l'évolution du contexte local", a ajouté Air Caraïbes. Les liaisons aériennes entre Paris et la Guyane sont fortement perturbées depuis deux semaines, en raison du conflit social qui touche ce département d'outre-mer.