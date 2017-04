Accord intergouvernemental pour la flotte franco-allemande de C-130J

Le ministre de la défense Jean-Yves Le Drian a signé le 10 avril avec son homologue allemande Ursula von der Leyen un accord intergouvernemental pour la future flotte commune de C-130J. Très peu d'informations ont filtré sur les modalités de cet accord, qui fait suite à la signature d'une lettre d'intention en octobre 2016 et d'une déclaration d'intention en février 2017.



Ce projet de coopération franco-allemande vise à baser jusqu'à 12 C-130J sur la BA 105 d'Evreux, dans le but de constituer une flotte commune, afin notamment de réduire les coûts en termes d'exploitation et de MCO.



La France a commandé quatre C-130J et devrait réceptionner les deux premiers exemplaires fin 2017-2018, tandis que les deux avions à capacité de ravitaillement en vol rejoindront la flotte à l'horizon 2019. L'Allemagne n'a pour sa part pas encore passé de commande officielle à Lockheed Martin, celle-ci est prévue pour 2019, pour des livraisons prévues à partir de 2021. Dans l'intervalle, il se pourrait que les C-130J français puissent être exploités par l'Allemagne, sans confirmation officielle pour le moment. Reuters indiquait en mars que l'enveloppe gouvernementale allouée à l'acquisition des C-130J allemands se montait à 900 millions d'euros. Trois des six avions pourraient également être dotés de capacités de ravitaillement en vol.