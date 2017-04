Aircraft Interiors 2017 : Stelia met un coup de projecteur sur Opal

Stelia Aerospace, spécialiste des fauteuils de classes affaires et première, centre le développement de ses produits sur l'amélioration du confort de ses passagers. Mais en plus de ses concepts de sièges connectés et capables de déterminer et agir sur l'inconfort du voyageur, l'équipementier n'oublie pas de s'attacher au besoin principal des compagnies : l'efficacité. C'est dans cette optique que Stelia a développé Opal, un fauteuil « conçu pour être efficace mais design », comme nous l'a présenté Claire Nurcombe, directrice Marketing de l'industriel français, lors du salon Aircraft Interiors à (...)