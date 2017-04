Aircraft Interiors 2017 : Optima, la nouvelle classe affaires de Zodiac dérivée du siège Polaris de United Airlines et Acumen

La cabine Polaris de United Airlines © United Airlines

L'histoire a commencé en 2013, raconte Peter Wolkowski, responsable du marketing et du développement des produits à bord chez United Airlines. La compagnie réfléchissait en effet à un nouveau produit affaires, qui offrirait un accès couloir à tous ses passagers. « Nous voulions quelque chose d'unique. Après avoir frappé à la porte des fabricants de sièges sans trouver de solution satisfaisante, nous sommes allés voir Acumen ». La société de design en avait une : ces fameux sièges, en ligne au milieu des rangées centrales et le long des hublots, et en biais sur les couloirs.



« Nous avons fait des essais avec nos meilleurs clients sur des vols de huit heures à bord d'un 747 » pour tester le produit. Il en a résulté un produit, full flat, full access et full privacy désormais standard dans l'industrie, avec une longueur de lit de près de deux mètres. « Ce siège nous a donné l'opportunité de redessiner toute la cabine et de créer une marque : Polaris », ajoute Peter Wolkowski. Très personnalisé, le siège de United s'apparente à une suite et dispose d'un indicateur pour éviter d'être dérangé, d'un support lombaire, de plusieurs zones de rangement (notamment dans l'ottoman), d'un écran haute définition de 16 pouces, d'un support pour tablette et de prises. L'environnement cabine a quant à lui été travaillé avec PriestmanGoode.





Les sièges centraux de Polaris © United Airlines



Le siège hublot de Polaris © United Airlines

Acumen a breveté son concept et United en a la licence exclusive en Amérique du Nord. Polaris est déjà en vol depuis le mois de février sur 777-300ER et sera par la suite déployée sur 787-10 et A350-1000, puis installée en retrofit sur 767-300ER et 777-200ER.



Zodiac Aerospace produit Polaris et, grâce à des brevets communs avec Acumen, l'équipementier peut proposer une version dérivée du concept, Optima. « Optima dispose de tous les attributs classiques d'un siège Business mais avec une densité améliorée », nous explique-t-on chez Zodiac, puisqu'une compagnie peut mettre jusqu'à 15% de sièges en plus dans le même espace qu'une configuration classique en 1-2-1. Selon l'agencement souhaité par les compagnies, le lit peut mesurer jusqu'à 212 cm. Quant aux sièges centraux en ligne, ils peuvent être séparés par une cloison actionnable de façon électronique ou non (et à l'avenir former un lit double), selon que l'on voyage à deux ou pas.



Optima n'est pas encore commercialisé en tant quel. Lorsqu'il le sera, il ne pourra être vendu qu'en dehors de l'Amérique du Nord.





Les sièges hublots d'Optima © Zodiac Aerospace La grande nouveauté siège de Zodiac Aerospace sur le salon Aircraft Interiors 2017 s'appelle Optima. Il s'agit d'un fauteuil de classe affaires permettant une densification de la cabine avant grâce à un nouvel agencement des sièges. Imaginé par Acumen et adopté par United Airlines pour sa nouvelle cabine Polaris, cet agencement alterne les fauteuils en ligne et en biais, garantissant un accès au couloir à tous les passagers sans perdre en nombre de sièges, au contraire.L'histoire a commencé en 2013, raconte Peter Wolkowski, responsable du marketing et du développement des produits à bord chez United Airlines. La compagnie réfléchissait en effet à un nouveau produit affaires, qui offrirait un accès couloir à tous ses passagers. «». La société de design en avait une : ces fameux sièges, en ligne au milieu des rangées centrales et le long des hublots, et en biais sur les couloirs.» pour tester le produit. Il en a résulté un produit, full flat, full access et full privacy désormais standard dans l'industrie, avec une longueur de lit de près de deux mètres. «», ajoute Peter Wolkowski. Très personnalisé, le siège de United s'apparente à une suite et dispose d'un indicateur pour éviter d'être dérangé, d'un support lombaire, de plusieurs zones de rangement (notamment dans l'ottoman), d'un écran haute définition de 16 pouces, d'un support pour tablette et de prises. L'environnement cabine a quant à lui été travaillé avec PriestmanGoode.Acumen a breveté son concept et United en a la licence exclusive en Amérique du Nord. Polaris est déjà en vol depuis le mois de février sur 777-300ER et sera par la suite déployée sur 787-10 et A350-1000, puis installée en retrofit sur 767-300ER et 777-200ER.Zodiac Aerospace produit Polaris et, grâce à des brevets communs avec Acumen, l'équipementier peut proposer une version dérivée du concept, Optima. «», nous explique-t-on chez Zodiac, puisqu'une compagnie peut mettre jusqu'à 15% de sièges en plus dans le même espace qu'une configuration classique en 1-2-1. Selon l'agencement souhaité par les compagnies, le lit peut mesurer jusqu'à 212 cm. Quant aux sièges centraux en ligne, ils peuvent être séparés par une cloison actionnable de façon électronique ou non (et à l'avenir former un lit double), selon que l'on voyage à deux ou pas.Optima n'est pas encore commercialisé en tant quel. Lorsqu'il le sera, il ne pourra être vendu qu'en dehors de l'Amérique du Nord.