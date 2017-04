Emirates prête des tablettes sur ses vols pour les Etats-Unis

La compagnie aérienne Emirates a annoncé mercredi avoir commencé à prêter des tablettes pour les passagers des classes Première et Affaires à destination des Etats-Unis afin de contourner l'interdiction américaine d'appareils électroniques en cabine. La compagnie de Dubaï précise dans un communiqué que les passagers concernés peuvent utiliser des clés USB pour utiliser les tablettes durant les vols. Emirates assure 112 vols par semaine à destination de 12 aéroports américains. Qatar Airways a annoncé le 30 mars un service de prêt gratuit d'ordinateurs portables aux passagers de la classe Affaires en direction des Etats-Unis. Washington a interdit les ordinateurs portables et tablettes en cabine sur les avions assurant les vols de neuf compagnies aériennes en provenance de dix aéroports internationaux de pays arabes et de Turquie, invoquant des risques d'attentats. Etihad Airways, autre grande compagnie du Golfe basée à Abou Dhabi, propose aux passagers de Première et de classe Affaires la wifi gratuite et des tablettes. Le Royaume-Uni avait emboîté le pas aux Etats-Unis en imposant une interdiction similaire sur des vols en direction des Etats-Unis, mais Qatar Airways n'est pas concernée par la mesure britannique.