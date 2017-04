Le Gripen se met au vert

Saab annonce avoir fait voler un Gripen alimenté à 100% avec du biocarburant. Les essais en vol ont été effectués avec un Gripen D (biplace) et se sont tenus à Linköping, en Suède, en partenariat avec l'agence d'acquisition de matériels de défense (FMV), Saab et GKN Aerospace, qui fournit les réacteurs RM12 du Gripen. Les vols se seraient déroulés de manière nominale, sans différences notables de performances suite au changement de carburant.



Le biocarburant utilisé, du CHCJ-5, basé sur du colza, aurait déjà été utilisé par l'US Navy pour faire voler un EA-18 Growler à l'automne dernier. Des vols avec du biocarburant composé à 50% de graisses animales et d'huiles végétales et à 50% de carburant traditionnel ont par ailleurs d'ores et déjà eu lieu avec des F/A-18, V-22 et des avions des Blue Angels. Des essais ont également eu lieu avec des F-16 de l'Air National Guard.