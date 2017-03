Un Boeing de la Peruvian Airlines prend feu à l'atterrissage: pas de blessés

Un Boeing 737 de la compagnie Peruvian Airlines a pris feu mardi après-midi après un atterrissage forcé à l'aéroport de Jauja, dans le centre du Pérou, et les passagers ont pu être évacués à temps, a-t-on appris auprès des autorités péruviennes. "Les 141 passagers qui se trouvaient à bord ont été évacués par notre équipage" et aucun blessé n'est à déplorer, a indiqué Peruvian Airlines dans un communiqué, assurant que "les compétences du pilote ont permis d'éviter un accident majeur". "Grâce à Dieu, nous sommes saufs, nous nous en sortons très bien. Le pilote a effectué un atterrissage forcé avec un impact au sol très fort", a raconté à la radio RPP un passager nommé Walter Montoya. Selon un autre passager, Mario Pérez, le feu s'est déclaré à l'atterrissage quand l'avion a heurté la piste de l'aéroport de la ville de Jauja, située à 3.270 mètres d'altitude. La compagnie péruvienne n'a pas précisé le moment auquel l'incendie a débuté mais a souligné qu'"à l'atterrissage, vers 16H30 heure locale (21H30 GMT), notre avion OB-2036, un Boeing 737-300, s'est tourné sur le côté droit et est sorti de la piste". Des images montrent le Boeing en feu et les passagers s'enfuyant. Selon les services aéronautiques civils du ministère des Transports, l'incendie s'est produit quand l'aile droite de l'avion a touché le sol. Le Boeing a "souffert d'une défaillance technique au niveau du train d'atterrissage provoqué par un problème de jante", a expliqué de son côté à la radio RPP José Cueva, responsable de la police la région de Junin. Les investigations sont en en cours pour "déterminer l'origine de l'accident", a souligné Peruvian Airlines.