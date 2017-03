Renouvellement au sein du COMEX d'Airbus Defence & Space

Airbus Defence & Space annonce la nomination de quatre nouveaux membres au sein de son comité exécutif, afin de « diversifier et rajeunir l'équipe de direction », selon le communiqué.



Le COMEX sera ainsi renforcé par l'arrivé de Jana Rosenmann, qui prend par ailleurs la direction de la division « Unmanned aerial systems », Grazia Vittadini, à la tête du service ingénierie (R&T, R&D, CTO), Bernhard Brenner, à la direction du marketing et des ventes et Peter Weckesser, qui prendra ses fonctions au 1er avril prochain en tant que chargé de la transformation digitale d'Airbus D&S.