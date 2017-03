Un Mirage IV A roule vers le Royaume-Uni

Le musée d'Elvington n'a pas été choisi au hasard. Il abrite le mémorial européen des Forces aériennes alliées, mais surtout, le site a servi de base à deux groupes de bombardement de l'armée de l'air entre juin 1944 et octobre 1945, le 346 Squadron (II/23 « Guyenne ») et le 347 Squadron (I/15 « Tunisie »), qui ont notamment fait voler des quadrimoteurs Handley Page Halifax, avant d'être rapatriés à Bordeaux. Arrivés fin 1943 d'Alger pour être formés par le Bomber command de la RAF, les aviateurs français - jusqu'à 2 300 - ont à leur actif 2 834 sorties aériennes et le largage de 8 621 tonnes de bombes au cours de leur détachement britannique. Intégrées à la 21ème escadre de bombardement, les deux unités ont transmis leurs traditions à la 4ème escadre de chasse (ETR 2/92 « Aquitaine » et 1/91 « Gascogne », aujourd'hui basées à St Dizier).



Photo © NYCO - Mirage2Elvington Le Mirage IV A 45/BR a quitté ce 27 mars l'Élément air rattaché (EAR) 279 de Châteaudun, pour être transféré au Yorkshire Air Museum d'Elvington, au Royaume-Uni. Le convoyage, assuré par transport routier et maritime, devrait durer trois à quatre jours et a notamment été rendu possible par des dons d'entreprises françaises (Albatrans, Techman Head, Nyco), canadienne (Trivest Developments), américaine (Goltens) et britannique (The Sheperd Trust). Le bombardier nucléaire stratégique a été cédé par la France au Royaume-Uni au terme de onze années de négociations. C'est la première fois que la France cède un de ses bombardiers à un musée d'une nation étrangère, une initiative suggérée à l'origine par un vétéran français.Le musée d'Elvington n'a pas été choisi au hasard. Il abrite le mémorial européen des Forces aériennes alliées, mais surtout, le site a servi de base à deux groupes de bombardement de l'armée de l'air entre juin 1944 et octobre 1945, le 346 Squadron (II/23 «») et le 347 Squadron (I/15 «»), qui ont notamment fait voler des quadrimoteurs Handley Page Halifax, avant d'être rapatriés à Bordeaux. Arrivés fin 1943 d'Alger pour être formés par le Bomber command de la RAF, les aviateurs français - jusqu'à 2 300 - ont à leur actif 2 834 sorties aériennes et le largage de 8 621 tonnes de bombes au cours de leur détachement britannique. Intégrées à la 21ème escadre de bombardement, les deux unités ont transmis leurs traditions à la 4ème escadre de chasse (ETR 2/92 «» et 1/91 «», aujourd'hui basées à St Dizier).Quant au Mirage IV A 45/BR, il a effectué son vol inaugural le 6 mai 1966, avec Elie Buge aux commandes, premier sous-officier à avoir franchi le mur du son. L'armée de l'air réceptionne l'avion en juin de la même année. Il se posera définitivement à Châteaudun le 11 septembre 1991, après avoir effectué 6 309 heures de vol. Il par la suite été exposé à la Cité des sciences de la Villette entre 1995 et 2009, avant de retourner sur l'EAR 279.